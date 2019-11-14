Dusty Bottle新歌MV　女主音床上擺甫腰都斷

樂隊Dusty Bottle推出最新創作廣東歌《What Did You Say》，曲風帶有黑人音樂元素，當中一段Rap詞更由鍵琴手JNY親自填寫及演繹。編曲時樂隊亦經過深思熟慮，希望以自我風格，確切的表現如何做好自己，MV透過病人和醫生的故事，以另類手法呈現出歌曲的主題。

主音Kerryta於MV中飾演女主角，扮演一名被迫改變自己的女病人。藍色和紫色燈光效果，營造迷幻氣氛，身穿短裙的她露出白滑長腿，在床上擺出不同誘人甫士和表情︰「喺床上面長時間拍攝，好考腰力，拍完之後覺得條腰就快斷！」MV導演對Kerryta的表情也很有要求，要她挑戰「眼球做戲」，每個臉部表情都要做得一絲不苟。

而鍵琴手JNY就飾演一名將病人改造的醫生，他觀察病人Kerryta的一舉一動，甚至嘗試去改變她的行為和思想。藉住MV故事，帶出新歌理念︰「不用理會別人怎樣想，不論是好評還是負評，都應經過自我消化。」在MV的後段，Dusty Bottle總動員現身夾band，在密室空間𥚃拍攝，貫徹他們型格的作風。

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