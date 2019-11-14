曾一度延期！Apink初瓏普美取消下周港騷

韓國女團Apink成員朴初瓏及尹普美原定9月8日在旺角麥花臣場館舉行的粉絲見面會「ChoRong & BoMi Hong Kong Fan Meeting [夏日的初春]」，鑑於香港社會環境不可預料的變動及考慮到藝人、觀眾及工作人員的安全，曾一度宣布延期。

兩人早前已公布將於本月24日假同一場館舉行香港見面會，但主辦單位今日在官方社交網宣布將會取消活動，為不便之處致歉，並着粉絲保留門票，及留意稍後的退票安排。

另一韓團NU'EST成員Ren，原定下周六假九展舉行音樂會《2019 NU'EST REN SPECIAL LIVE SHOW IN HONG KONG》，主辦單位今日亦宣布鑑於現前不可抗力因素，經各單位協調與商議後，遺憾宣布取消活動，已購票觀眾可保留門票及留意退票安排。

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