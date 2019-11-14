齊秦老歌翻閹　馬思純霍建華「爆戀情」

由金馬影后馬思純、霍建華、魏大勛、侯佩岑及齊秦聯合演出的電影《大約在冬季》假北京舉行首映禮。故事講述馬思純與霍建華在齊秦演唱會上相識，電影和齊秦28年前膾炙人口的飲歌《大約在冬季》同名，齊秦對此表示作為一個音樂人從來沒有想過自己的歌會成為一部電影。

女主角馬思純坦言非常喜歡電影中自己主演的角色，「愛」教懂她在適當的時候勇於告白，也在適當的時候勇於告別，學識珍惜在一起的美好時光。「安然」這個角色令她非常難忘，雖然已經過了半年，但是仍會想起她經歷過的故事。 霍建華認為不能在一起的愛情也是愛，愛而不得是常態，最重要的是能夠從愛中獲得能量。

首映後一名女性觀眾被身旁的男生大聲表白：「我愛你」，兩人在全場的見證下變成情侶，馬思純和魏大勛對兩人送上祝福，引來全場歡呼，之後齊秦與觀眾大合唱《大約在冬季》，場面感人！

除了戲中演員外，不少藝人朋友也有來捧場，包括劉昊然、楊紫等，楊紫說自己被感動得一直在哭，而在觀影途中聽到有個男聲一直在唉聲歎氣，結果發現是劉昊然。隨後劉昊然也談及了對電影的感悟，現場馬思純還打趣說劉昊然是她的「伴娘」。

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