王卓淇化身「港姐羅拉」搬貨　秘撈一腳踢

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin），入行五年來工作並不算多，雖然有富爸爸撐腰，但她有感不能長期「飯來張口」，早前將多年儲落的六位數字私己錢，孤注一擲投資服裝店生意及膠原蛋白生意，憑雙手創一番事業，更要放下藝人包袱，落手落腳頂硬上。

親力Sell客 做「生招牌」

日前，Erin被發現以背心白色短褲造型，現身位於港島區的服裝店，見她在收銀枱前處理兩大箱膠原蛋白，純熟地將貨物入完箱再封箱，更「港姐羅拉」上身親自搬貨！弱質纖纖的她雖然有點雞手鴨腳，但仍然獨力舉起大箱到郵局寄貨，期間在人來人往的街道穿梭，沒有面露半點辛苦，非常捱得！隨後，Erin返回服裝店繼續開工，見她執貨、摺衫一腳踢，更落力向客人推介服裝，又不時「人肉衣架」上身，落足嘴頭推銷，完全放下藝人架子。除了埋頭苦幹在店內處理文書工作，她又趁未有客人時換上店內衣服兼自拍，再上載在社交網做「生招牌」，實行全方位宣傳吸納客源，難怪深得網友歡心。

為生意捱生捱死，Erin接受東網訪問時透露，全因藝員收入不穩，還自爆一直要家人幫忙才可應付生活支出，幸好上個月生意收入可以幫補家計，還給家人家用：「入行後，我有糧出都會畀家用媽咪，當然數目唔會係好多，所以要靠屋企人幫我手，先可以應付生活，好開心上個月拎到五位數字家用返屋企，我會繼續努力！其實我喺英國碩士畢業之後，就加入無綫拍劇，冇返過其他工，今次係我第一次做生意，啲衫係我真心試過先同佢哋合作，膠原蛋白都係我飲過先拎個代理返嚟。」

雖然生意收入可觀，但Erin強調演員工作才是首位，問到做生意會否介意被指是「賺錢買花戴」？她說：「我屋企係小康，但有冇錢都好，自己都要奮鬥同努力，我好想報答屋企人，有機會請佢哋去旅行。」

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