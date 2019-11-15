程瑤幫歷屆亞姐搵Job：鍾意幫助新人

仁美清叙主席程瑤自繼去年赴馬六甲為亞洲小姐總決賽擔任評審，早前再度獲邀擔任今年亞洲小姐香港區決賽評判。自十年前加入仁美清叙後，程瑤除了為慈善出力外，從事活動製作的她一直為歷屆亞姐尋找工作機會，適逢今年是仁美清叙重組十周年，亞視於決賽當晚更向她頒發「亞洲小姐貢獻大獎」，表揚她過去多年來為亞姐出心出力。程瑤對獲獎坦言相當開心︰「呢個係亞洲小姐34年歷史上首次頒發嘅獎項，好感恩得獎，我做咗活動製作咁多年，好明白新人需要唔同機會，所以我鍾意幫助新人，當然包括亞洲小姐，十年來我盡量向客戶介紹佢哋，為佢哋安排活動，鼓勵佢哋參與慈善，只要見到佢哋得到發展機會，又或者師姐師妹共聚一堂，我都好開心。」

提到今屆的亞姐，程瑤讚口不絕︰「好開心佢哋加入仁美嘅大家庭，個個都好乖，我會鼓勵佢哋參與多啲慈善工作，同埋有合適嘅工作機會，我都希望可以幫到佢哋。」

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