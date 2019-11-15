冇諗過咁早結婚生B　昆凌自爆仲想去玩

現年26歲嘅台灣女星昆凌同天王周杰倫（周董）結婚差唔多5年，兩年抱兩成功湊咗個「好」字，組織幸福美滿家庭。繼續有幕前演出嘅昆凌，日前以嘉賓身份，上內地綜藝節目《漫游NBA》，接受佢偶像NBA球星「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）嘅訪問，對住偶像激罕兼首度大談同周董嘅相識經過同內心世界。

見二人全程坐喺私家車入面，由咖喱仔先發問：「你同老公係點相識？」昆凌大方話當年佢第一次見周董只得17歲，嗰時周董為佢自己首歌《你好嗎》身兼MV導演，而昆凌去試鏡，兩個人就咁認識咗，之後就開始拍拖，而第一次嘅約會地點係喺籃球場，佢怕醜笑話︰「當時我都是在看他打球，但我現在經常和他打球了。」再冧爆話同老公無論大小事都會分享，有次佢射出三分波，係周董堅持要將短片放上IG同Fans開心Share，昆凌又話會同周董一齊就時間放假去旅行，如果有好多地方想去，就會交畀俄羅斯輪盤決定。據知，周董當年為保護愛苗，搵咗吳洛儀重拍MV，有唔少Fans睇完節目都留言話想睇原裝嘅「昆凌版」MV。

喺節目中後段，昆凌坦言冇諗過咁快會喺20歲結婚、21歲生小朋友，呢啲都唔係佢嘅人生規劃，覺得自己心態上仲係一個小朋友，仲想同朋友出去玩、開Party，但佢就要湊仔︰「一開始都覺得自己好幼稚，每日要應付孩子真是累死了﹗我為甚麼會出現在這裏？我還想出去玩，但我不得不在此，現時我的小孩已經4歲，我現在好開心那時候選擇去生孩子，因為孩子我也成長了很多，開始不止思考自己，開始關心別人。」

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