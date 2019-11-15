唔係為錢！鄭子邦搞道場助人打開心扉

藝人姚子羚的舊愛「的士邦」鄭子邦，與心理導師葉子文（Jeffrey）經營心靈道場，本身是慈幼英文學校舊生的他們還獲另外兩位「慈幼仔」義助設計裝修，似足《牛下女高音》一班牛頭角聖若望小學男生守望相助！

現年39歲的鄭子邦，22歲時遇上父親突然離世，開始接手的士車行生意，曾經每日飲至爛醉才返工：「如果可以令你洗去心裏唔開心嘅嘢，可能就唔同！今次係Jeffrey打開咗我心中度門，若得自己一個人點開？自己有能力就去做，（有天使心幫人？）我係開心果、貪玩嘅。」他說投資不往錢看，若着眼錢，件事便會變質。

心靈道場提供解夢、兩性關係及催眠治療等，鄭子邦早前亦跟皮草太子爺王大業一同上堂聽解夢。他現時最大目標是六年內可以在亞洲經營一個心靈培訓村，提升心靈健康。

場地：Crazy Monkey Cafe

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