夾完又擔冧招盡出　楊埕服侍導演斟Job

現年26歲、曾代表香港參選國際小姐的楊埕（Sabrina），雖年紀輕輕但甚有生意頭腦，曾入股醫學美容生意的她今年再投資6位數字，自組製作公司「打骰」，完美KO「胸大無腦」的謬誤。

細聲講大聲笑

Sabrina深明「靠人不如靠自己」，小至前期傾Job、大至出騷做司儀，絕不假手於人。日前，她被發現與好友周子揚現身鰂魚涌，會合後走入餐廳，原來一名身穿便服的男子早已在內等候，甫見二人即雀躍迎接，還笑笑口與女方來個「愛的抱抱」！Sabrina坐在該男子旁邊，看來關係非淺。據知情人士透露，該男子為內地導演，正考慮搵Sabrina做電影女主角，難怪深得女方「歡心」。

坐了一會，Sabrina拎出電話做「低頭族」，被冷落的導演為博伊人一笑，急急拿出電話「呼喚」她一齊睇，期間頻頻細聲講、大聲笑，當正坐對面的周子揚冇到。其後美食送到，三人「手機食先」，周子揚負責揸機，Sabrina則與導演頭貼頭、笑到四萬咁口，還舉V字勝利手勢！細心的她幫導演夾食物，又笑咪咪遞上紙巾，氹到男方開懷大笑。

約大半個小時後，三人齊齊步出餐廳，但撞正落大雨，Sabrina主動擔遮，同導演並排而行，相當貼心，周子揚尾隨二人，似足「電燈膽」。

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