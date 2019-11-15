Taylor Swift指控遭Bieber經理人禁止表演

美國天后Taylor Swift的舊歌版權4個月前被加拿大天王Justin Bieber的經理人Scooter Braun收購，Taylor於今個月24日舉行的《美國音樂頒獎禮》接受「十年藝人成就獎」，原定於頒獎禮表演舊歌，卻被Scooter以及舊唱片公司創辦人Scott Borchetta阻止！

Taylor於社交網站Tumblr撰寫長文，標題是「我唔知可以點算」，她寫到：「我本來想喺頒獎禮表演近十年嚟嘅歌，但Scott Borchetta同Scooter Braun依家話我唔可以喺電視度表演舊歌，因為我咁做等同重新錄製緊批歌，要出年先得。」她更指Netflix前幾年開始製作她的紀錄片，而Scott與Scooter也禁止她在紀錄片中使用舊歌與舊表演片段，即使她完全沒有提及舊唱片公司或他們。

Taylor指她原定下年重新錄製所有舊歌，她法律上有權這樣做，她亦打算這樣做，不過Scott與Scooter就脅迫她，如果她肯放棄重新錄製舊歌，就放生她，讓她可以在頒獎禮上表演舊歌，又要她答應不再唱衰他們。

Taylor舊唱片公司方面透露，他們想與Taylor談判，得出一個妥協，只是Taylor全然不肯就範。

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