吉澤瞳衰醉駕引退　轉行做健身教練

日本女團Morning娘的34歲舊將吉澤瞳，去年9月因醉駕傷人後不顧而去，最終被判入獄兩年，緩刑五年。形象盡毁的她亦宣布引退，星途從此玩完。宣判近一年，已離開藝能界的吉澤瞳，原來低調轉行做健身教練。本月初，雜誌《女性自身》拍到頭戴Cap帽、身穿運動裝的吉澤瞳，現身東京一間健身中心。

有健身室職員於上月底向雜誌報料，吉澤瞳於健身中心上班，工作時間由上午11點至黃昏5點，其3歲兒子則在寓所附近的幼稚園上學。以往愛駕駛白色座駕出入的吉澤瞳，現在都改乘的士。她每日從寓所乘20分鐘的士到健身中心返工，來回車費便要5,000日圓（約365港元）。吉澤瞳接受記者訪問，承認於今年起經朋友介紹到健身中心上班，又謂因有小朋友，想幫補家計。不過，她表示自己只擔任健身中心員工的教練，並不會替客人做伸展運動。她表示現在偶爾也會飲一、兩杯酒，暫時沒有計劃復出藝能界。

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