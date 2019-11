台灣天王周杰倫雖忙於搞「嘉年華」世界巡迴演唱會,但一有時間便會抽空陪伴家人,呢日佢喺社交網上載一張仔仔Jaylen Romeo睇畫嘅短片,見佢年紀小小就已經識得雙手擺後,仲好專心咁睇,周杰倫留言:「密歐哥說看畫手要放後面, Romeo says you have to keep your hands behind your back when appreciating paintings. #likefatherlikeson」

唔少網友都留言指Jaylen Romeo咁快已經學到周杰倫扮Cool嘅精髓,但卻被老婆昆凌踢爆:「還不是因為爸爸嚴格。」

