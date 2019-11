韓國限定男團Wanna One出身的男歌手姜丹尼爾,原定8月18日假香港亞洲國際博覽館Hall 10舉行的香港粉絲見面會「COLOR ON ME」,鑑於本港局勢混亂,主辦單位早前已宣布將見面會延至下月1日在亞博Hall 10舉行。

不過,主辦單位今日再次宣布,鑑於目前香港社會環境上的不能預測因素,為顧及藝人、工作人員及粉絲安全,經慎重考慮後,遺憾地宣布取消原定於12月1日假亞洲國際博覽館舉行之《Kang Daniel FAN MEETING:COLOR ON ME IN HONG KONG》,稍後將會公布退票安排。

而他將於本月22至24日在首爾舉行粉絲見面會,屆時將提前公開本月25日發售的新曲舞台演出。