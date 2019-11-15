局勢難料！張敬軒x香港中樂團演唱會宣布取消

張敬軒原於本月11月22日至25日假紅館舉行《張敬軒x香港中樂團《盛樂》演唱會」，鑑於近日交通情況難以預料，為顧及所有觀眾及參與者的安全，連日來經與各方商討，英皇遺憾地宣布取消四場演唱會。在此，主辦機構英皇娛樂集團及張敬軒感謝各方體諒，並為是次取消帶來之不便衷心致歉，亦向每位台前幕後的隊員期間所付出的心血、汗水和努力由衷致謝。並期待不久將來能將這個集傳統藝術、流行音樂和當代舞蹈的精彩演出重新呈現舞台！

軒仔經理人霍汶希表示:「取消演唱會覺得感慨，因為舞台、幕後所有工作人員排練咗咁耐，亦已經綵排好晒，我哋都諗咗好耐係咪可以繼續，但最後都要取消係因為要確保所有觀眾同工作人員嘅安全，所以將來有機會再將呢個咁好嘅結晶品帶畀大家欣賞。」

英皇公布已購票觀眾請密切留意英皇娛樂官方網站及Facebook平台，相關的退票手續將盡快於兩星期內公布。如有任何查詢，請於辦公時間（星期一至五，早上10時至下午6時，公眾假期除外）致電英皇娛樂演唱會熱線(852) 28354035，亦可電郵至concert1@emperorgroup.com。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。