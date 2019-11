邱德根孫女邱詠筠(Winnie)去年為賽車手夫婚夫董荷斌誕下女兒Katherine,佢哋話咁快兩年抱兩,Winnie喺社交網宣布佢再度生B,並上載BB嘅相:「Another year...another baby」

雖然Winnie未有公布BB性別,但有唔少朋友留言恭喜,仲指:「he looks so so cute.」間接踢爆Winnie原來生咗B仔,成功湊好一對好字!而Winnie亦喺社交網上載大女Katherine探細佬嘅片,見Katherine非常興奮,仲係咁對細佬揮手。

而其妹妹邱詠賢(Wendy)亦有去探Winnie,仲同BB合照,似乎對家姐再添成員感到非常開心。

