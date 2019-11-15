啜耳仔戲被刪　馮盈盈：尊重公司決定！

演員馮盈盈和張頴康在無綫劇集《解決師》中浴室激咀咬唇戲，劇集未播出之前，在預告片劇透，因而成為全城熱話，二人亦因這場戲被另一半詐型，可是這個犧牲最後要白費，觀眾亦撲空，因為日前劇集播出這幕戲時，浴室親熱戲被刪減，當中兩人啜耳仔和咬唇的畫面，以及盈盈更被剝衫和摸背等鏡頭，最後改由一個花灑畫面交代，之後便直去片，以一段矇矓床上戲交代，唯一亮點是盈盈白恤衫下露出白滑大髀！

盈盈就刪戲回覆東網：「坦白講我係平常心，加上呢個係公司決定，我係絕對理解同尊重嘅，我相信佢哋有好多方面要考慮，絕對唔可以只由一個人出發。（覺唔覺得白咀？）呢場激情戲，之前預告片中都睇咗啦！其實之後仲有其他精彩場口，劇情亦更緊湊，請大家多多期待同支持啦！」而張頴康則說：「公司安排！ Ok la！（咁係咪cut咗中段浴室戲？） 應該係啦！我諗你問監製會好啲，因為剪接呢家嘢，我哋演員控制唔到！」

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