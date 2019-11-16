台上驚喜慶生　孫盛希扮辣妹自嘲年紀大

在台灣出道的歌手孫盛希舉行台北場巡演，期間台上有小驚喜，當《We can't be together》前奏一起，結他手出現明顯失誤，孫盛希寬容地給他第二次機會，笑言：「如果再彈錯，下次就不找你演出！」沒想到第二次又彈錯，但旋律變成生日快樂歌，工作人員即端出蛋糕慶祝孫盛希29歲生日，令不知情的她又驚又喜，並許了三個願望，分別是大家要健康快樂不孤獨、寫出厲害的專輯再去敲金曲獎的門，到了第三個願望，粉絲在台下大喊：「第三個願望不能講出來！」孫盛希即調皮回應：「我知道，但我想不起來要許甚麼願？」十分可愛。

對於演唱會圓滿落幕，孫盛希滿心歡喜地表示：「能和那麼多厲害的老師同台演出，非常興奮！這次特別邀請到希遊記專輯的原班人馬共同演出，重現希遊記當初的實驗創作精神。」談到與ØZI合唱的「曖」，她笑稱：「我在MV扮演辣妹，應該早點那樣的，看我現在都幾歲了？」而談到演唱會籌備期間行程滿檔，令她充滿鬥志卻也疲勞累積，加上台上演出時耳機卡在衣服等意外狀況，唱到第六首歌曲又發現自己燒聲，但她依然用盡全力唱完準備的歌曲給台下聽眾，粉絲亦熱情表示孫盛希即使燒聲，唱歌依然動聽，金曲小天后果然實至名歸！

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