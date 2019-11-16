陳意涵孖老公教你香格里拉影靚相秘技

台灣女星陳意涵與導演老公許富翔最近參與內地綜藝節目《幸福三重奏》的拍攝，她近日在微博晒了兩人在香格里拉的照片，並教大家影靚相秘技：「香格里拉秘境～只有2個人的時候，設定十秒連拍衝向鏡頭（但前提是你設定後要立刻跑遠），就會有很可愛的照片啦，哈哈，下集《幸福三重奏》教你們喔！」她還在4,600米海拔的地方做瑜伽，並自誇犀利！

另外，在最新一集中，陳意涵與老公坐纜車，期間她隨口編了一個關於「那個老公」的最悲慘故事，「那個老公」坐纜車時不小心掉到外面掛在樹上遇到狼又被蛇咬中毒，而重點是「那個老公」在死前把銀行卡密碼告訴老婆，陳意涵稱這是真愛，許富翔反問她：「你想知道我的銀行卡密碼嗎？」陳意涵點了一下頭，她又問：「你知道那個老公最後怎樣嗎？老婆為他建了一個雕像，銀行密碼就寫在那旁邊。」許富翔笑謂：「還好我不是那老公。」後來兩人到達許願大道，許富翔稱要許願，願望是自己不是那個要把銀行卡密碼交出來的老公，非常搞笑！

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