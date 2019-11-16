東方日報C1：羅仲謙載楊怡母女圍城撲糧

近日吐露港公路被堵塞，家住大埔的楊怡連日來外出難免受影響，但羅仲謙相當貼心，趁新劇已煞科，前日載老婆及外母掃貨儲糧。阿怡負責在超市入貨，但發現想買的貨品被搶購一空，惟有折返家中，謙仔之後再接外母出發去街市買餸，以免餓親她們！

阿怡與謙仔結婚兩年多一直恩愛，多次開口明言等「有B喜訊」。謙仔原本打算拍畢無綫劇集《木棘証人》後就停工，全力造人，不過煞科後即告病倒發高燒，他在老婆阿怡悉心照顧下接近痊愈，卻慘變「鵝公喉」，認真慘慘豬。

飛撲幫外母拎餸

連日來因交通關係未有離開大埔的阿怡及謙仔，為儲糧終於出動。前日下午1時許，謙仔病住出車，接載穿粉紅色卡通母女裝的阿怡及外母往屋苑附近的超市掃貨，可惜貨架空空如也。阿怡行到蔬果部打算買水果讓老公吸收維他命戰勝病魔，但揀唔啱心水，無奈折返家中。

下午4時許，謙仔再次出動，接載外母往大埔墟街市買餸。由於附近較難泊車，抵埗後謙仔負責睇車，外母則做「買手」，四出選購新鮮蔬菜及肉類，未幾已買到大袋小袋，其中包括大袋水果。她掃貨後折返停車處搵女婿，體貼的謙仔見到外母即急急落車，幫手接過所有戰利品，安頓好就開車打道回府，同老婆及外母玩煮飯仔。

同住有食神

據悉，謙仔與阿怡婚後一直與外母同住，彼此相處愉快，曾向外大讚猶如多了一個母親，並對其廚藝讚不絕口，自覺相當有口福。而阿怡近月未有接Job，開始跟媽媽學習烹飪，羅家廚房近日認真熱鬧！

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