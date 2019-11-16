T.O.P晒「乳頭照」　網民：係咪你嗰粒？

韓國天團Big Bang的32歲成員T.O.P前年6月以義警身份服役期間，被爆涉嫌於2016年10月吸大麻受查，最終被判監10個月及緩刑兩年，由義警轉任公益兵繼續服役，至今年7月6日正式退伍。

而他早前曾回應網民聲稱沒有復出打算，但頻頻更新Instagram（IG）瘋狂分享藝術照，昨日他上載一張彩虹上多了一粒凸起粉紅色物體的奇怪照片，再度惹起網民熱評。

不少網民留言問他：「係咪乳頭？」雖然T.O.P在圖片下有加上#Cereal（穀類），但依然有唔少人留言：「係咪我心邪？點睇都似乳頭！」亦有人話似香口膠，更有人抵死問T.O.P：「係咪你嗰粒（乳頭）？」之後T.O.P再加上回應：「Yeah，I thought it was rainbow tango#cereal」而他近日亦有不時上傳自拍照及短片。

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