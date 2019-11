英皇集團主席楊受成細仔楊政龍(Alex)嘅網紅女友黃子菲七月時宣布有喜,但一直未有透露BB性別,今日佢喺社交網晒出BB裙宣布佗女,佢留言:「My baby girl,Can’t wait to see you 💕」身為網紅嘅黃子菲,將來可以同阿女一齊扮靚靚,真係諗起到都覺得溫馨!

