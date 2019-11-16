台慶最好睇係咩？係靚女呀！

每年11月19日是無綫台慶的日子，當紮花旦及上位小花都攞正牌晒天賦本錢行紅地氈，過去提起最強胸器必然有高海寧、張秀文這些常見名字，回帶最胸狠台慶性感女星，你有記得幾多個？

2018年最性感代表：馮盈盈、唐詩詠、劉佩玥

向來敢言的馮盈盈於台慶更敢露，以低胸及側身透視上陣，這條由以色列運到港的晚裝超性感，連內褲都不可穿，要真空上陣，盈盈夠坦蕩蕩！唐詩詠谷胸上陣派冰淇淋，非常識做！至於穿上Deep V露背裝的劉佩玥甚具仙氣，但不慎露胸墊。

2017年最性感代表：邵珮詩、姚子羚、張秀文

全晚最胸狠絕對是邵珮詩，她無視當時「限奶令」，以超低胸晚裝亮相大晒「八字波」，睇到男女老幼都嘩嘩聲！身型均勻的姚子羚偶爾會騷Quali，這晚她穿上低胸裙晒胸器，噴血指數高企！向來有料到的34D張秀文穿上Deep V裝，輕輕一露已極具效果，輕易打入三強。

2016年最性感代表：張秀文、陳煒、陳庭欣、傅嘉莉

近十年台慶最Big爆一幕，可能要數「咪神」張秀文這年表演肚皮舞，谷巨胸谷到上頸，反地心吸力令人嘆為觀止！她更在鏡頭前喪揈胸騷舞技，效果震撼！同台的陳煒亦不輸蝕，穿上肚皮舞舞衣一樣巨胸盡現，而她另一套晚裝一樣谷出心型胸。以希臘女神裝示人的陳庭欣勁騷C Cup蜜桃胸，加上露背及全身透視效果，令人噴血！當年首次參與無綫台慶的傅嘉莉亦相當拚搏，身穿白色低胸裙谷出湯碗胸，但一度驚現高低胸。

2015年最性感代表：高海寧、苟芸慧、陳自瑤

「咪神」高海寧以米白色tube dress出戰，胸前激盪，她自己亦笑言「冇諗過效果咁澎湃」！女神苟芸慧大晒「夾死蟻湯碗胸」，加上白滑肌膚，索到爆燈！身穿白色連身低胸裙的陳自瑤胸光滿瀉，更突然來一招烏身拋胸整理裙襬，謀殺不少菲林。

2014年最性感代表：徐子珊、呂慧儀、高海寧、唐詩詠

曾是性感尤物的徐子珊「前露後露」上陣，相當吸睛！同場尚有兩大咪神高海寧及呂慧儀齊齊低胸搶收視，至於唐詩詠鮮有低胸晒料驚現「倒奶」效果，令人驚覺原來她亦有料到！

2013年最性感代表：高海寧、呂慧儀、葉翠翠

繼續是高海寧惡鬥呂慧儀，當年兩人可謂性感指標，每次盛會不會令人失望，但未知呂慧儀是否太「肉緊」黐膠紙竟驚現「歪胸」效果。至於葉翠翠穿低胸裝谷心型胸，不讓咪神專美。

2012年最性感代表：高海寧、楊思琦、何天兒

又係高海寧，咪神之名並非浪得虛名，這年她力谷四吋事業線艷殺全場！身材一向勁的楊思琦穿上緊身長裙，因當時誕下第一胎不久，谷奶效果夠晒澎湃。當年未改名做何天兒的何傲兒尚未瘦身，身材豐滿好搶Fo。

2011年最性感代表：胡杏兒、楊秀惠、葉翠翠

這年性感女星不多，「咪神」高海寧封胸讓賽，造就楊秀惠及葉翠翠穿上普通低胸裝已成功搶鏡，而胡杏兒的Deep V裝雖然Deep到落肚臍，但身型瘦蜢蜢，唯有以「骨感美」取勝。

2010年最性感代表：苟芸慧、梁政珏

女神苟芸慧以黑白色低胸晚裝現身，連曾志偉都忍不住高呼：「苟姑娘件衫好犀利！」而她玩遊戲時五吋「事業線」更相當震撼。一度霸佔咪神之位的梁政珏露出大半截「咪咪」更差點失「暈」，相當牙煙！當年是出爐港姐的陳庭欣已有「咪神」潛質，身穿粉紅色晚裝谷出心形胸，搶去師姐不少鏡頭。

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