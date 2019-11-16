否認係控制狂　龔慈恩冇嬲過：係褒唔係眨

剛播完無綫人氣劇《牛下女高音》，事隔22年重返娘家再拍港劇的藝人龔慈恩，接受電台訪問時直言：「拍《牛》時真的很不適應也不慣，因為工時太長，但剛拍完的《大醬園》更甘，皆因群戲更多。」今年4月爆出黃心穎偷食人夫許志安的「安心事件」，連累黃心穎主演的《牛下》被抽起，龔慈恩直言當時覺得好可惜及失望，她說：「我哋好明顯知道一樣嘢，工作同私人生活應該係兩回事，劇組真係無人怪過佢（心穎），因為係大家都唔想發生嘅事。佢明顯地可能某一方面係做錯咗，佢自己要承擔懲罰，但同佢工作能力唔掛鈎嘅，佢工作係做得好好。」

阿女冇心入娛樂圈

龔慈恩有過兩段婚姻，1991年跟首任富商丈夫霍振華結束一年短暫婚姻，翌年往內地拍攝中台合資古裝劇《雪山飛狐》邂逅第二任丈夫、台灣小生林煒，1999年結婚，婚後育有一子一女，大女林愷鈴考入港大建築系，又唱歌又拍廣告，被喻為最強星二代。問到囡囡是否自小便表演慾強及想入行？她説：「無，佢中一、二已經好清楚同我講佢想讀建築系，因為佢鍾意畫畫，甚至同同學去畫廊學畫畫。」龔慈恩說囡囡讀書和唱歌都唔叻，曾受過錯折，打擊自信，她說：「學校比佢叻嘅人太多，信心曾經好低潮，無咗自信，唯一好鍾意睇小說，心靈上自我平衡番，有段時間佢好無信心，好在學校幫佢底子打得實，公開試都應付自如。至於音樂上，佢細個考香兒（香港兒童合唱團）時五音不全，我自己細個時都係合唱團，試過贏咗盃學校請我哋去烏奚沙玩，但爸爸唔畀我去，好失落，所以我好鼓勵囡囡去合唱團。但試過比賽時，solo太緊張，錯敗感好大。」她說囡囡由始至終無想過做明星，只是好喜歡藝術，稱女兒鍾意藝術、鍾意接觸靚的事物，去年出席外國時裝周，見識到不同品牌在不同建築物做騷，對讀建築的人來說是袋錢入袋。

否認自己係控制狂

早前九月爆出龔慈恩與林煒早已分居兩年，她承認離婚原因是分隔兩地聚少離多所致，問到會否擔心仔女承受打擊？她說：「其實係經過長時間大家慢慢去消化呢件事，佢哋都見到爸爸基本上唔係一齊，爸爸主要工作唔喺香港，佢唔太適應香港，唔慣，喺香港佢連朋友都無乜，我覺得每個人都有自己理想及做自己鍾意嘅嘢，如果覺得你嘅時間，喺某方面係浪費嘅，就應該趁自己年輕再搵多啲自己嘅光和夢，做自己想做嘅嘢。」她並否認自己是控制狂的傳聞，沒有嬲過，她說：「係誤會，佢話我乜都理係好多年前嘅事，當時唔係眨，係褒，意思話我乜都關心，就算去做嘢都會掛住仔女，因為佢都幾矇查查，如果我出去做嘢，佢一接手唔知仔女幾時學乜？幾時交學費？始終程序喺我手上嘛。」

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