楊丞琳同強光鬥過　差啲反白眼

台灣藝人楊丞琳將推出第11張專輯《刪．拾 以後》，其雙版本預購限時限量11,111張，預購奪下博客來即時榜冠、亞軍，上張專輯發行已有3年時間，楊丞琳在籌備更加專注，不僅親自與製作及創作的音樂人討論歌曲方向與歌詞，更完整的用歌聲表達與創作人相互交流後的詮釋，除了字句斟酌，在配唱階段也將自己完整投身音樂中，慕求將作品呈現更完美。

楊丞琳的MV，與金曲導演陳映之掛名雙導演，丞琳表示自己不是第一次跟映之導演合作，卻是第一次合作執導MV，在上回導演處女作《單》MV後，丞琳覺得當導演真的太累了，原本沒想過再執導，但這次又忍不住接受這個全新的挑戰。丞琳率先提出自己的想法：「用燈光去表現節日的快樂感；用個人去表現孤獨的必須。」她和映之討論每一個鏡頭、每一道光束，溝通運鏡、燈光效果，但想不到要和強光對戲可沒那麼簡單，在強力光束中，閉上眼一張開的瞬間，視線就必須要對準鏡頭，不然拍起來就會失焦或是像在翻白眼，故她要努力克服面對強光會眨眼、飆淚等反應。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。