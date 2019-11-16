《日本唱片大賞》新海誠女兒破最年輕得獎紀錄

日本樂壇盛事《第61屆日本唱片大賞》將於12月30日在東京新國立劇場舉行，是令和年代首個《日本唱片大賞》頒獎禮，今日公布入圍及得獎名單。

打入10大金曲有乃木坂46的《Sing Out!》、欅坂46的《黑羊》、日向坂46的《Do Re Mi Sol La Si Do》 、AKB48的《持續愛你》、Little Glee Monster的《ECHO》、DA PUMP的《P.A.R.T.Y》、三浦大知的《片隅》、純烈的《純烈的Happy Birthday》、冰川清的《無問題》及Foorin的《Paprika》。

最特別是由米津玄師擔任作曲作詞兼製作人的《Paprika》，由小中學生組合Foorin演唱，早前已打入《第70屆紅白歌唱大賽》，Foorin共5位成員，平均年齡只有11、12歲，成為史上最年輕得獎人，動畫大師新海誠的9歲女兒新津知世是成員之一，負責伴舞及和聲，更破紀錄成為最年輕得獎者。另外，菅田將暉、竹內瑪利亞、米津玄師同獲特別獎，最佳專輯由THE YELLOW MONKEY的專輯《9999》奪得。