孖小肥合唱勵志片主題曲　J.Arie代入角色

歌手J.Arie（雷深如）和小肥為電影主題曲《#哪懼牆攀不上 Fear not the Wall》首度合唱，J.Arie表示：「電影係講原本係攀石世界第八嘅運動員黎志偉，因為一次意外令下半身癱瘓，之後拉自己連輪椅攀上獅子山嘅故事，好有正能量。」

她又指電影是百分百香港製作的勵志片，以「包山王」黎志偉的真人真事改編。戲中由林德信飾演黎志偉，雖然因車禍導致半身不遂，但努力克服殘缺，堅持坐着輪椅攀上獅子山上，把不可能變成可能！她又說首歌彷彿與戲中情節同呼同吸，與小肥演繹合唱版時，都代入了黎志偉及其太太的角色，領略到從失敗中重新振作、把悲傷化為力量、從絕處勇敢重生的情操。

她表示：「其實我同小肥都有份參演呢齣正能量電影，只係導演本來拍個幾鐘，點知就拍咗兩個幾鐘，結果因為拍得太長，所以我同小肥嘅戲份『被消失』。」其後導演再找他們合唱主題曲。提到和小肥合作，她說早前曾和小肥合唱過《逼得香港太緊》，且反應超好，累積達逾百萬收看次數：「其實今次先係正式第一次合唱，我就演繹天使嗰部份，導演要我唱冇伴奏，小肥就係以高8度嘅聲音去唱，就好似林子祥唱《海市蜃樓》嗰種感覺，所以佢用咗200%嘅力去唱。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你