排唔到隊！溫家偉泰國食閉門羹

藝人溫家偉離巢無綫後，除了專注在新加坡拍劇外，亦在網上平台介紹美食，近日更到了泰國拍攝網上飲食節目。講起在泰國的難忘事，他指今次目標是食一間榮獲米芝蓮一星的小炒店，但竟然去了3日都食不成：「第一日中午12點去到，點知舖頭原來2點先開，見到啲人喺出面攞位，成個List有70號，我哋排到55號，所以決定出去食其他嘢先，到7點返到去，只係去到25號，所以去咗隔籬食金邊粉，返到嚟都淨係郁咗一個位，所以放棄，決定去夜市算。」

他表示第二日早上10點多就落到去舖頭攞位，但豈料食閉門羹：「點知原來舖頭關咗冇開！但唔緊要，仲有第三日，但點知…都係關咗！到第四日先開番，但我哋嗰日要飛食唔切，所以食唔到好Sad。」但他亦表示今次食了很多美食，其中他很喜歡飲泰式奶茶，去到泰國不停飲：「一日飲接近5、6杯奶茶，邊度見到就會買，就算幾飽、唔口渴都會飲，好彩腸胃好冇肚屙。（去到一日最多食幾多餐？）又冇數，因為真係不停食，食到滯。」他又透露在當地每天早上都會提早起身跑步做Gym，否則真的會很肥。

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