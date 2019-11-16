方皓玟支持章尾而：路係要自己行

歌手方皓玟帶同公司小師妹章尾而出席音樂祭，問會否指點小師妹？方皓玟說：「邊有？自己都未搞得掂，點教人？自己路都要自己行，會畀多啲支持佢。」尾而自言並非首次唱Live，見現場好多一家大細，感覺舒服，她們均表示未有合唱計劃，但尾而表示有唱過師姐的歌。提到即將推出的黑膠碟，方皓玟說：「11月內會推出，一個平版，一個精裝版，畀粉絲自己揀。（會宣傳？）不嬲唔做宣傳，粉絲會自己嚟買，以歌會友。下首歌會唱快歌，想藉歌情緒宣洩，貼合香港題材，希望將情緒放喺音樂上幫大家解吓憂。」

章尾而透露已寫了五首曲，尚欠詞，自言寫詞不叻，方皓玟有幫手寫了一首，尾而說：「不過唔可以長期靠佢，希望靠自己。」方皓玟說：「想向香港人加油，希望生活輕鬆啲，希望願望成真，開心啲，最近喺街好多人見我時會點吓頭，有互相支持取暖的眼神，我係收到嘅，希望喺自己範疇之內支持同鼓勵大家。」

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