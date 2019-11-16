做Cosplay任務！蔣家旻着和服落田摘梨

藝人蔣家旻（Angel）最近到了日本的鳥取縣拍J2節目《眼睛去旅行》，今次Angel有不少新體驗，令她大感新鮮。當地盛產梨，Angel穿上和服到農場摘梨變身當地民婦，她笑言覺得自己一身打扮似足拍攝《阿信的故事》。而漫畫人物鬼太郎是當地另一名物，因為畫家水木茂正是來自鳥取，Angel入鄉隨俗，穿上該漫畫的服裝，跟一班小朋友在鬼太郎大街巡遊慶祝萬聖節，她說：「我仲被委派任務，負責派糖送畀小朋友，過咗一個開心又難忘嘅萬聖節。」此外，Angel還到了砂丘、在大山行山兼在山中品茶、學習傳統工藝整杯墊，以及到了美術館欣賞福山雅治的攝影老師植田正治的相片展，行程豐富，她說：「雖然呢度冇大型百貨商場，但係住慣大城市，偶然去吓鄉郊地方，接觸大自然，真係可以令身心放鬆，同埋感受到當地文化。」

今次最特別之處是Angel獲當地網上電視台採訪，她第一次用日文接受訪問，日文水平達N2（即職業程度）的她可謂大派用場，她說：「之前已經知道有呢個安排，都準備咗答案，但事前唔知會有鏡頭對住自己，亦唔習慣用日文做訪問，所以受訪時個腦一片空白，答到一舊舊，但都好順利咁完成訪問。」她希望將來繼續進修文日，並接觸更多跟日文相關的工作。

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