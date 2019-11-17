升呢老闆娘！女強人湛琪清做生招牌吸客

汪詩詩表妹湛琪清（Jessica）今年2月與圈外男友金承威（Kenneth）拉埋天窗，婚後更見甜蜜。Jessica的老爺是整形外科醫生金永強，而Kenneth本身擁有美國史丹福大學經濟系學士及管理科學工程碩士，畢業後返港做生意。他與Jessica婚前已合作做生意，對老婆錫到濃的他打本在尖沙咀開美容院，讓喜歡扮靚的Jessica打理做老闆娘。

買飲品慰勞職員

Jessica每日都會巡視業務，落手落腳打點一切，順便坐鎮做生招牌，生意不俗。日前下午兩時許，她一身便裝打扮現身尖沙咀。身為老闆娘的她毫無架子，巡舖前先幫職員買珍珠奶茶，大家在店內有說有笑，打成一片。Jessica不時拿文件走來走去，逗留近1小時才離開。

攝時間濕平

身為女強人的她不忘抽時間Shopping，巡舖後在附近商場行街。她在店內左看又看，未幾似乎找到目標，不過揀了半小時都未有收穫。她之後轉戰另一服裝店，並將心水拿上手細看，不過還是空手而回。

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