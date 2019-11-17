東方日報C2：澤尻英龍華涉藏毒被捕

日本女星澤尻英龍華昨日驚傳涉毒遭警方拘捕，警方在她的寓所搜出疑是搖頭丸的迷幻藥，澤尻被捕後，她的廣告即時被抽起，而拍攝中的新劇亦面臨易角，倘若涉事屬實，其演藝事業隨時玩完！

現年33歲的澤尻英龍華，演藝事業大起大跌，憑日劇《一公升的眼淚》走紅的她，近日事業由谷底反彈之際，昨日卻驚爆涉毒被捕，消息震驚藝能界！

據警方表示，由於接獲線報指澤尻可能持有違禁藥物，昨日上午8時半到澤尻位於東京目黑區的寓所內搜查，在飾物箱內搜出兩粒有白色粉末的膠囊，約0.09公克，疑是俗稱搖頭丸的迷幻藥粉末，澤尻當時亦承認該物品屬她所有，經鑑定後，其中一粒確認含有毒品，當時澤尻的母親亦在現場。

明天送檢

警方透露，檢驗過澤尻的尿液後呈陰性，目前尚未掌握澤尻是否有使用以及獲得搖頭丸的渠道，將根據她的手提電話作進一步調查。而澤尻在東京都千代田區的警署總部接受調查後，昨晚7時左右，警方用車將她轉往有女性拘留設施的東京灣岸警署，並於明天送檢。而TBS電視台即日播出前晚拍到澤尻到涉谷夜店夜蒲的短片，只見她蒲至清晨才回家。

涉毒醜聞爆出後，澤尻的廣告即時遭殃，最近她與女星泉里香為招聘公司拍攝新廣告，公開才一天即被抽起，而澤尻代言的多個廣告亦被下架。另外，明年1月開播的NHK大河劇《麒麟來了》，澤尻正進行拍攝，她在劇中飾演戰國時代武將織田信長的妻子濃姬，目前NHK正急謀對策，不排除易角。至於澤尻主演的電影《人間失格：太宰治和他的女人》仍在日本上映，發行商表示正商議如何處理。澤尻被捕消息公開後，「澤尻英龍華」成為日本雅虎的熱門搜尋字，不少網民對消息感驚訝，完全不敢相信。

前夫指有前科

其實澤尻吸毒早有傳聞，2012年她復出主演電影《整容天后》，日本雜誌《周刊文春》就趁機爆料，指澤尻因驗出血液呈陽性反應證實吸毒，被前事務所解僱，而她的前夫高城剛亦承認澤尻吸食大麻被炒魷，但澤尻隨即否認有關指控。

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