一眼睇透乜Size　許嘉浩去時裝騷獲增內褲

擔任形象指導的許嘉浩（Karl）早前快閃兩個鐘到澳門出席時裝周，以出位的粉紅裝束現身澳門與時裝設計師Nuno Lopes De Oliveira見面，Karl說對方幾年前在倫敦隻身闖出名堂，大為欣賞，他說：「佢嘅作品大多Bling Bling和See Thought都係我好鍾意嘅元素，係我成日着嘅元素，所以每次見到佢嘅新作都好Match我。」

當日Karl配上金色Bling Bling高筒鞋，跟同是穿閃亮高筒鞋的Nuno不謀而合，被在場時裝博客喻為「金銀珠寶」。時裝騷上還加入內褲系列，Karl說設計內衣內褲系列其實並不簡單，剪裁要貼身舒適，最貼身的衣物更要最舒適，最優質的布料。完騷後設計師Nuno更把內褲系列新作送給Karl，Karl笑言：「佢不愧為眼光銳利嘅設計師，一眼就知道我嘅Size！當係提早收到聖誕禮物，聖誕我會搵一條See Thought嘅褲配襯呢條內褲。」

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