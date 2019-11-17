唔做護士耍功夫　何佩珉「武」女有出頭

藝人何佩珉（Mandy）當年毅然放棄做護士，走上打女之路！早年她與譚坤倫（Alan）參加無綫武術節目出道，功夫了得的二人近年嶄露頭角，Mandy更升呢做副武術指導，二人希望打出名堂，將功夫發揚光大。

何佩珉與譚坤倫2011年參加無綫武術選秀節目《功夫新星》入行，二人自小學武，武術早已成為生活一部分。於《功》勇奪冠軍的Mandy，自爆當年準備做護士：「原本讀緊Nursing副學士課程，但未讀完就參加呢個節目，跟住就入咗娛樂圈，所以全部嘢都係呢個節目畀我。」Alan則笑指因衝動參加節目，如果沒有《功》，他不會有機會演戲。

譚坤倫衷心佩服

二人投身娛樂圈後各自發展，一直甚少合作，但依然互相關心。Alan今年有份拍攝無綫新劇《唐人街》，重遇副武術指導Mandy時，見證對方身份「升呢」兼打出一片天 ，令他非常開心，他說：「我見到Mandy又提升到另一個層次，好戥佢好開心，而且佢仲要係女仔，當時比賽攞冠軍已經唔簡單，依家仲要做埋副指，真係好佩服佢！」

發掘武術人才

他們異口同聲期望無綫再舉辦武術選秀節目，將博大精深的武術在香港薪火相傳，Mandy說：「其實香港有好多人玩功夫，不論男女老幼，但一直冇大嘅平台可以介紹各類功夫。依家好多新人寧願學其他才藝，未必選擇功夫去打出一條路。」Alan補充說：「入行嘅人愈嚟愈少，女仔更加之少，所以好需要多啲呢類型嘅節目，發掘更多人才。」

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