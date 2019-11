女星苟芸慧去年十月與賽車手陸漢洋結婚後,不時被追問造人大計,正當大家靜待好消息之際,她原來突然飛到法國進修!苟芸慧在社交網上載一張穿上厚厚外衣,身在羅浮宮門外的「老公視角」相片放閃,但拖住她的原來非陸漢洋,而是一位女性朋友。苟芸慧發文刻意講清楚避免大家誤會,她表示:「法國的進修之旅開始了, 一到埗,先和女朋友拖個手在羅浮宮前拍一張“Be addicted to passions, not your distraction"(沉迷於激情,而非娛樂)。」

