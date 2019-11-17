基斯頓新片登冠　《神探俏嬌娃》北美開畫票房仆直

由姬絲汀領軍的《神》開畫脫腳，不敵兩大男星新作。

由荷里活同志女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、「茉莉公主」娜奧美史葛（Naomi Scott）與新星Ella Balinska合演的新版《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）前日於北美3,542間戲院開畫， 結果開畫單日票房僅得310萬美元（約2,418萬港元）比預期差，票房成績慘淡！

影片成本高達5,000萬美元（約3.9億港元），相比2000年由金美倫戴雅絲 （Cameron Diaz）等主演的舊版開畫日成績差好遠，舊版於2000年11月上映，北美開畫單日勁收1,366萬美元（約1.06億港元）。最終北美累積票房衝破1億美元（約7.8億港元）。

相反由兩大男星基斯頓比爾（Christian Bale）與麥迪文（Matt Damon）合演的《極速傳奇：褔特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）叫好又叫座，前日北美3,258間戲院上映，開畫單日勁收1,090萬美元（約8,502萬港元）排開畫日票房榜首位。而同日開畫的《決戰中途島》（Midway）亦有上佳開畫成績。