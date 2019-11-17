林志玲婚宴神秘主持人曝光　竟然係佢！

「台灣第一名模」林志玲同日本天團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）今日喺台南補辦婚禮，兩口子尋日為儀式進行綵排，而林志玲嘅婚紗Look亦提前曝光。據知婚禮儀式將於今日下午3點20分正式開始，會喺吳氏大宗祠以台灣古禮進行，而賓客觀完禮就獲安排喺旁邊嘅日式甜點店用餐休息。而一對新人傍晚六點就會移師到台南市立美術館一館舉行婚宴同婚後派對，預計約晚上9時完結，其後再到晶英酒店舉行After Party。

記者求證冇否認

至於外界一直好好奇林志玲搵邊個做婚宴主持人，事關佢嘅好友如蔡康永、小S、黃子佼等都係出名嘅主持人，不過據知林志玲唔想麻煩到公務繁忙嘅好友，所以一直有傳林志玲想請寇乃馨擔任主持，不過對方由北京匆匆趕到參加婚宴，準備時間唔夠而作罷，最後林志玲就搵咗佢喺2003年於華岡藝校任教期間嘅主播學生饒祥以幫手。有台灣記者向饒祥以求證，佢未有否認，表示：「祝福志玲老師出嫁了！」並喺社交網代表班上同學發展文祝福老師：「謝謝那年妳到陽明山，當我們的志玲老師，我們一起用最溫暖的祝福、謝謝這位一直給我們不同程度正能量全民姐姐！良平師丈，我們老師就交給您了。」

帶旺當地旅遊業

此外，唔少遊客都因林志玲喺台南市美術館一館舉行婚宴而慕名到場參觀，而附近嘅店舖都趁機湊熱鬧宣傳，整咗一對新人嘅Q版糖霜餅乾。據知台南市住宿幾乎爆滿，可見林志玲嘅婚禮帶旺埋當地旅遊業！

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