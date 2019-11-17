節目探討Sulli之死　友人爆生前會睇惡評

生前患有嚴重抑鬱症的韓國女團f(x)前成員Sulli上月14日在寓所上吊自殺身亡，終年25歲，SBS節目《想知道真相》昨晚播出一集以「謠言的謠言的謠言—是誰殺死Sulli」為主題，訪問Sulli的生前好友、粉絲及曾留惡評的網民。

節目指Sulli早於2014年因腹痛入院做檢查時，就曾被造謠指她是因宮外孕而住院，令當時只有20歲的她飽受困擾，而她在退團後經常上載冇戴Bra的照片，經常在網民在其社交網留下有性騷擾成分的評論，又指她的行徑古怪，懷疑她吸毒，Sulli在做Instagram直播時，亦有「你肚裏係咪有BB？」、「白癡」等人身攻擊的留言，令Sulli亦大表傷心。

Sulli所屬的SM事務所向節目組透露，Sulli於4至5年前曾因為精神上的問題向公司商議過，之後每星期都會接受一次心理治療，亦有同時進行其他治療，而Sulli的友人就爆她經常看惡評：「佢成日都有睇留言，會話覺得好委屈，唔只一兩次啦，雖然根本係唔合理同冇必要，但佢都會係咁反覆去搵原因，可能就係咁樣慢慢累積（壓力）。」

而Sulli去年開始到大學上堂，有友人指Sulli總愛坐在課室的最前排，有大學的相關人士亦透露：「Sulli喺成個學期都有參與課堂，呢間學校唔會當佢係藝人咁對待，佢都好多謝大家。」

有男BJ（網上直播主持）上月在Sulli離世後，聲稱是Sulli的前男友，並拍片喊住說「我一世都冇辦法忘記你」，而該BJ在接受節目訪問時竟表示：「我只係想用唔同嘅方式追悼佢，唔係想誹謗、鬧佢或者侮辱佢，老實講藝人唔可以話因為惡評而覺得受傷，我覺得做藝人就係要承受呢啲嘢，Sulli都冇講過係因為惡評而死，如果因為惡評而埋怨，不如唔好做藝人。」不少觀眾都對男BJ的發言大表不滿，更指他是殺人兇手之一。