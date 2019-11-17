隱藏美少女！《愛．回家》20歲楊嘉欣結婚

現年20歲、曾與黃宗澤傳緋聞嘅無綫藝人楊嘉欣，近年喺處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演女裝部Sales，而被網民視為「隱藏美少女」，但原來佢日前已經低調與男友Dickson結婚，正式「封盤」！

有份擔任姊妹兼化身「柴可夫」嘅藝人郭千瑜喺社交網上載多張靚相，並留言送上祝福：「考到車牌後這是我的第一次，非常幸運的她是我第一個載的乘客，這幸福的車要一直開下去喔，接下來要加油，努力創造五代同堂喔。」當中見嘉欣以白色喱士透紗婚紗裙上陣，簡單得嚟不失優雅。而另一段拋花球嘅片中可見，原來同樣喺《愛．回家》中飾演女Sales嘅鍾晴及楊家寶仲有李君妍都有做姊妹，其中有兄弟接過花球後，第一時間遞畀楊家寶，相當搞笑。

至於晚宴上，嘉欣換足三套晚裝，當中見佢戴晒金豬及金鐲，分量十足。而嘉欣喺台上發表愛的宣言時，亦忍唔住落淚，場面感人！

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