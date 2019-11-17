感人誓詞滿載淚！林志玲將餘生交給AKIRA

台灣第一名模林志玲與日籍老公AKIRA下午在台南舉行世紀婚禮，宣讀誓言時，林志玲先用日文念宣讀，說到一半就忍不住淚崩，AKIRA也聽到哭了，林志玲之後改用中文說：「親愛的良平，這個地方裝滿了我爸媽的愛情，謝謝你，這麼溫暖的牽着我的手，回到這個地方共組家庭，我們相識8年，謝謝你，讓我相信愛情，讓我有勇氣，我願意和你去面對未來的每一個事情，所有順境逆境、好的跟不好的一起度過，老的時候，還能一起手牽着手，我相信愛無懼，我不怕任何驚濤駭浪，希望細水長流，我們很晚才再一起，我的餘生希望和你一起度過，我愛你。」

咀足十秒也不夠

一對新人宣讀誓詞後，主持蔡康永叫他們錫錫，他們起初有點害羞，其後擁吻近十秒，AKIRA之後再輕吻太太嘴仔，蔡康永見狀咬住唔放，要求他們再錫，二人即再咀多5秒，睇見都甜到漏！

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