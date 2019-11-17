處女騷搞唔成！傅珮嘉與公司決裂撕合約

歌手傅珮嘉（Maggie）當年作品《絕》及《轉》唱到街知巷聞，相隔14年後，於去年簽約耀榮文化唱片公司再推出廣東歌《絕望元年》及《靜音模式》，為原定於4月假麥花臣場館舉行一至兩場演唱會造勢，可是3月時，卻低調地在網上公告，指個唱因行政問題而取消，當時她曾在網上留言：「我其實也想知道發生甚麼事，等了解後我定必好好向大家交代，謝謝大家體諒。」

回復自由身

相隔8個月，Maggie終於在網上開甫「找數」宣布回復自由身，長文中更見火藥味，自言以開香檳及最平淡的心情分享：「4月本來我要舉辦人生首次的演唱會，後來卻被迫腰斬最後不了了之，就像發了幾場惡（噩）夢，其實由年初籌備期間便波折重重，細節我就不說了，反正經已毫無意義，情緒我也不形容了，反正傷早已結疤」，又指原本打算提早與前公司結束合作，但幾經考慮後決定：「與其繼續跟瘋人說理糾纏，倒不如借時間與耐性的雙手，去徹底撕碎這幾張紙的合約。」又呻因此歌迷未能聽到她唱歌及做任何與音樂無關的事情，覺得自己「貌似荒廢掉歌手」。

爆離職潮？

有傳唱片公司有見唱片市道低迷，由於無利可圖惟有開源節流，連唯一一位唱片宣傳人員已離職，現時留在唱片公司、且較有知名度的歌手只有樂隊Mr.成員布志綸（Alan），而其新歌亦因社會氣氛動盪，加上公司的內部問題而延遲推出。至於張紋嘉（Crystal）感前路茫茫亦有意離巢，決定全力發展舞台劇事業。

唱片公司稱和平分手

東網聯絡Maggie，她表示：「已在facebook講了！」至於Alan和Crystal截稿前未有回應。唱片公司經理人Polly否認Maggie是提早解約：「佢係同公司約滿而唔係提早解約，取消演唱會係因為公司行政出現少少問題。（同Maggie不歡而散？）係和平分手，公司有問過續約，但尊重佢話唔續約。（Crystal都會離巢？）唔清楚，要返公司了解先。」不過她承認唯一一位宣傳人員也離職，但不代表公司慳錢，而是有見歌手不多而作出重組，或轉方式和歌手合作，又指公司財政沒有問題：「月尾公司請埋我哋去旅行。」

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