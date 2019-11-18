馮盈盈自創家務舞　台慶孖陳庭欣玩「抹窗」

藝人陳庭欣、馮盈盈、張寶兒及蘇韻姿等歷屆港姐齊集電視城，為19日舉行的台慶綵排舞蹈，屆時眾女將分開幾部分，以高貴打扮載歌載舞，馮盈盈與陳庭欣更指公司為此特別找設計師打造晚裝，預告當晚將性感登場。

身為師姐的陳庭欣與馮盈盈透露為此已練習一星期，由於舞蹈根基並非很好，為免成為豬隊友，只能自創舞步口訣，馮盈盈說：「我想練舞時生動啲，咪將日常生活嘅嘢擺落去，好似家務舞咁，有啲動作好似抹窗同攞嘢，咁我哋練習時咪叫口號囉！練得幾好呀！同埋我哋喺樓梯好優雅行落嚟，睇吓會唔會加插仆倒嘅動作，令到件事精彩啲！」陳庭欣聞言說：「我行你後面，到時真係要睇吓！不過我哋都好優雅嘅，加上當晚我件晚裝成8磅重，『抹窗』動作唔舉得太高。」二人即席表演一小段舞，由於邊跳邊講口訣，場面相當爆笑。

張寶兒獲袁偉豪准許性感

而張寶兒與蘇韻姿則表示雙方繼3年前參選時再次合作，感覺相當開心，問到二人可有苦練舞步，張寶兒說：「我哋嘅跳舞底只停留喺選港姐時階段，好在啲舞步都好簡單，只需要表現出優雅一面。（戰衣會好性感？）畀男朋友（袁偉豪）審批咗！一定冇上次咁性感，盡量表露我身上嘅優點，缺點就收埋囉！」蘇韻姿就透露除了港姐表演部分，當晚還有另一項單黃管演出，不諱言現時晚晚練到半夜，擔心被鄰居投訴。談到有份拍攝《愛．回家之開心速遞》的楊嘉欣結婚，蘇韻姿坦言不知情：「我都係睇社交網先知，一陣會短訊恭喜佢，之前有同佢一齊慶祝萬聖節都冇聽佢講，可能佢想低調處理。」

王君馨跳到傷膝

此外，王君馨、高海寧和張曦雯亦分別帶領大班男、女藝員跳三段不同種類的舞蹈表演，其中高海寧就帶領跳絲帶舞，張曦雯則跳空中呼拉圈，而王君馨就跳地下舞和鋼管舞。由於王君馨的地下舞要在地上表演，有很多用膝頭跪地的動作，令到膝頭受傷，她顯示傷劫之餘，更表示跟她跳的男仔都遭殃：「我哋隻舞又要揈頭髮、又要一字馬，最多就係跪地動作，所以頸部、腰部和膝頭都扭傷，而跟住我跳幾個男演員，個個膝頭都損晒。」

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