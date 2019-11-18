東方日報C1：林志玲搞喊老公承諾努力造人

「台灣第一名模」林志玲與日本天團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）昨日在台南舉行世紀婚禮，志玲成為「日本新抱」，特別以日文發表愛的宣言，搞喊新郎AKIRA，兩人在眾親友前緊緊相擁咀嘴，為婚姻承諾打下甜蜜印記。對於「造人大計」，志玲揚言：「我們會努力。」

44歲的志玲和38歲的AKIRA這場台日世紀婚禮，成為中港台日的焦點，婚禮昨午在台南的全台吳姓大宗祠進行，晚上一對新人於台南市立美術館舉行婚宴及After Party。昨午近3時，千呼萬喚的新娘子志玲穿上貼身婚紗靚爆示人，挽着父親林繁男的手臂現身酒店，前往祠堂行禮。見證這場婚禮的賓客約2時陸續抵埗，祠堂門外雖已做足封路準備，但仍擠滿過千人圍觀，要出動十多名警員維持秩序。

「希望細水長流！」

婚禮儀式在3時多開始，入鄉隨俗的志玲先以日文說出誓詞，說到一半更忍不住落淚，之後再以中文說着愛的宣言：「親愛的良平，這個地方（祠堂）承載了我爸媽的愛情，和童年的回憶，謝謝你願意這麼溫暖的牽着我的手，回到這個原點，從這裏開始出發，共築家庭，我們相識了8年，我想一定都是命運的安排，讓我們又走在一起。我要謝謝你讓我相信愛情，讓我有勇氣去接受愛情，我願意和你去面對未來的每一個未知，所有的順境、逆境，好的、不好的都一起度過，到我們老的時候，還能夠手牽着手，我相愛無懼，我不怕任何驚濤駭浪，希望細水長流，我們很晚才再一起，我的餘生希望和你一起度過，我愛你。」AKIRA被感動得抹了一下鼻子，忍住男兒淚，而現場的賓客都被感動得淚盈於睫。

AKIRA的誓詞同樣雙語讀出：「讓你等了這麼久的時間（哽咽），但我們之間有了羈絆，日本和台灣雖然語言和文化、思考方式都不同，但我相信用真心、體貼包容就能夠克服……無論是未來，或是現在的人生，又或是到了來世，我都會讓你幸福的。」雖然他的國語說得不靈光，但一樣感動：「堅定快樂地一直走下去，志玲，我要在這裏謝謝你的愛情，謝謝你贊成我，謝謝你相信我，我會讓你成為全世界最幸福的人，丈夫良平，2019年11月17日，I Love You。」最後再用中文說：「志玲，今天很開心我們成為夫妻了！」

畀老公100分

讀出誓詞後，兩人緊緊相擁，互相戴上婚戒，司儀蔡康永即要求「親親」為儀式進行完美句號，志玲和AKIRA在親友前咀足10秒，蔡康永再要求「追加咀嘴場面」，AKIRA亦聽話再和志玲咀多5秒，令現場觀禮親友起哄。

至於新人父母見證子女踏上人生新階段，林爸爸尤其感觸，當把女兒的手交予AKIRA時，更以不捨心情以台語說：「一切拜託你。」令志玲聽到忍不住落淚，但林爸爸致詞時亦讓人笑中有淚：「這個女孩是來報恩的，而且生來甜美又賢慧，喜泣交集，我不知道今天要哭還是要歡喜，我更賀嫁給好郎君，結婚裏有一句話很重要『生兒育女高期待』，等到他們生兒育女都做到的時候，我認為來日方長。」而林媽媽不停讚女婿AKIRA「很好、很好」，問到是否滿分？她說：「應該是。」而AKIRA父母、姊姊及外甥更專程到台灣見證婚禮。到晚上的婚宴，志玲給老公打100分，被問到洞房夜要造人時，她又嬌聲說：「我們會努力。」

（圖片：中時電子報、中國時報、TVBS截圖）

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