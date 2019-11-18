撞親個頭！郭千瑜拍《解決師》被Otto真打

很多藝人一直默默耕耘，即使拍劇只得一場戲都會全力以赴，希望某一日得到觀眾認同！加入無綫近七年的藝人郭千瑜（Mina）雖然外形標致，但一直欠發揮機會，最近她在劇集《解決師》中的角色因有一本製藥筆記簿，招徠殺身之禍，被陳志健（Otto）飾演的奸角殺死，雖然戲份不長，但她盡力演出即使撼親頭都不介意。

講到這場戲，她說：「我真係畀Otto打中咗個鼻，痛到喊咗陣，之後先至再拍到落去，排戲嘅時候我試位飛落床，點知個床係木板，我撞親個後腦，慶功宴嗰時監製問候我個頭仲有冇事，我問佢點解會知道，佢話睇片嗰陣聽到好大聲『嘭』一聲，我覺得原來你做啲乜嘢都會有人知，監製都會關心，嗰陣時我有啲安慰，仲眼濕濕，之後條片要配音，我睇番出嚟效果好靚，覺得拍呢場戲都係值得！」劇中因場景設定是家中，她身穿黑色連身睡衣，白滑長腿亦是一大賣點。

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