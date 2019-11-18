基味濃！小鳯幫太子拉褲鍊咩玩法？

無綫藝人黃嘉樂尋日（17日）於澳門出席賽車活動，更型爆穿着皮褸示人，他表示今次是第一次於現場欣賞賽車盛事：「今次經歷好特別，因為啲車嘅引擎聲實在太好聽嘞！我好鍾意，我玩過小型賽車，但咁近距離接觸到Super Car，作為一個男人，無論鍾唔鍾意車都好，都會好High，何況我自己係鍾意車嘅。」

黃嘉樂於現時播映中的台慶劇《解決師》中的「小鳯」一角相當搶FO，不少觀眾都讚他，就連澳門的觀眾都相當喜歡此角，他們見到黃嘉樂時都會稱呼他做「小鳯哥」，更講笑問：「小鳯哥，今日掃咗場未呀？」說到他與飾演李天翔的「太子」於劇中的兄弟情好到像「HeHe情」一樣時，他笑言：「其實好多大陸嘅網民都有喺微博問我，佢哋話點解太子之後咁唔信我，我對佢仲咁好、咁忠心，問我係咪鍾意佢，咁其實係有原因嘅，因為太子對小鳯嘅家人都好好，係一個大恩人。」

而之前無綫big big channel亦製作了一段搞笑片，大玩呢段「HeHe情」，期間「小鳯」又幫「太子」抹嘴，一支潤唇膏兩份用，又拖住「太子」過馬路，仲幫埋對方拉褲鍊添！唔怪得最後被「太子」打啦！

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