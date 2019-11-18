林志玲High爆剝AKIRA光豬　小S衝出嚟幫手

「台灣第一名模」林志玲同日本天團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）尋日喺台南舉行世紀婚禮，呢場台日婚禮愈夜愈精彩，一對新人夜晚去到晶英酒店舉辦After Party，玩得相當瘋狂！林志玲以銀色流蘇短禮服亮相，晒咪咪之餘又露腿，同老公AKIRA齊齊起舞，跳到興起之際，話過洞房夜會努力生寶寶嘅林志玲竟然開始除老公啲衫，唔係心急到咁呀嘛？不過AKIRA就相當克制，見老婆愈剝愈High，即刻跳開着番好啲衫。不過一眾賓客點會咁易放過佢，一直望住成件事嘅徐熙娣（小S）即衝出嚟，想將AKIRA剝光豬，成功博到AKIRA嘅愛的抱抱以制止佢繼續出手，小S大嗌：「I'm married！（我結婚了！）」，而AKIRA亦大笑回應：「I'm married,too.（我也結婚了）」，令現場氣氛High爆！

愛的宣言閃盲全場

此外，喺After Party上，AKIRA亦發言感謝到場賓客，又指雖然知道老婆好受歡迎，但呢日見到台南鄉親甚至其他地方嘅人嚟送祝福，就真係覺得「志玲很了不起」，並話雖然自己喺日本發展得唔錯，但見到林志玲嘅溫暖善行，都係會自愧不如。AKIRA又發表愛的宣言，向全台灣、全亞洲承諾，絕對會令林志玲成為最幸福嘅人！至於大家提佢唔好飲咁醉，要保留體力造人，佢就冧爆話其實林志玲就已經係佢嘅孩子，講完仲攬實老婆，勢要閃盲全場！

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