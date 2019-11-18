大河劇易角重拍　澤尻改口男友寄放搖頭丸　

澤尻向警方稱搖頭丸粉末是自己所有，但又向律師改口是代男友保管。

驚爆藏毒的33歲日本女星澤尻英龍華，前日被警方在其寓所搜出約0.09克搖頭丸粉末。澤尻現拘留於東京灣岸警署，至少直至26日才有望可以保釋。

澤尻向警方承認搖頭丸粉末是其所有，有長期服用習慣，又供認有服食其他毒品，估計其毒齡超過10年。但另一方面，有指澤尻向律師透露搖頭丸粉末代男友保管，並非她所使用。據知澤尻最近與拍拖多年的設計師男友分手又復合，她曾向相熟人士透露已視對方為結婚對象，並計劃明年與對方結婚生仔，而警方將替澤尻進行驗尿。

警方透露一個月前已收到澤尻疑濫藥的線報。有傳媒指澤尻出事前一晚通宵夜蒲的涉谷夜店，出名是當地的「藥竇」。本月10日，曾與AKB48成員峯岸南傳緋聞的虛擬貨幣名人KAZMAX(吉澤和真)離開該店後，便因吸毒被捕。

而澤尻擔任女主角的NHK大河古裝劇《麒麟來了》，製作劇組昨日與演員開會後，宣布會另覓女主角代替澤尻重拍，菜菜緒、橋本愛等女星都成人選之一。劇集自今年6月開鏡以來，已拍至第10集，澤尻於首集已有不少戲份m由於距離劇集首播的1月5日不足兩個月，不排除會押後播映。