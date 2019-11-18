吳宇森加入批評漫威超英片　羅素兄弟反駁

香港著名電影導演吳宇森日前出席夏威夷國際電影節（HIFF）舉辦的《喋血雙雄》特別放映會，女兒吳霞飛亦有出席。早前三大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）、李安與哥普拉（Francis Ford Coppola）公開批評漫威電影，就連吳導演亦加入戰團，批評漫威電影！

他說：「我好關注，當呢啲電影越來越受歡迎，會令年輕觀眾對電影嘅認知感迷失。」此外，他亦自爆已故「漫威之父」史丹利（Stan Lee）曾邀請他執導超級英雄片，但遭他拒絕。他說：「我冇呢種天份，我唔係拍科幻片嘅人，我唔覺得我會拍得好，因為需要好多想像力，我唔覺得我可以達到呢個水平。」

而執導過多部漫威超英片包括兩集《復仇者聯盟》（Avengers）的羅素兄弟（Russo Brothers）日前接受訪問反駁史高西斯的批評。其中安東尼羅素（Anthony Russo）說：「我哋只不過係來自俄亥俄州克里夫蘭的兩個小子，『電影藝術』（Cinema）係紐約嘅文字。在克里夫蘭，我哋叫呢啲做電影（Movies）。冇人佔有『電影藝術』，就連史高西斯都唔可以。」