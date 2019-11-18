獲終極偶像拍片送祝福　楊嘉欣爆喊多謝老竇

喺處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演女裝部Sales嘅無綫藝人楊嘉欣，年僅20歲嘅佢被網友視為「隱藏美少女」，但日前已經低調同男友Dickson拉埋天窗，正式「封盤」！新婚嘅佢尋晚終於有時間喺社交網同網友分享喜悅，佢首先上載同一眾姊妹嘅大合照，留言：「嗯💜我是結婚了~謝謝我的索爆姊妹排除萬難，來做我的姊妹😭好感激你哋😭😭😭」

林峯吳卓羲祝早生貴子

其後佢又分享咗兩條令佢感動到喊嘅片，大嗌好幸福！原來係佢兩位偶像林峯同吳卓羲受楊爸爸所託，拍片為佢送上祝福又祝佢早生貴子，楊嘉欣亦識做地留言：「Thx daddy for the BIGGGGG surprise😆🎉（多謝爸爸畀我嘅大驚喜！）#是我終極偶像的祝福 😍#也多謝他 💖💖#搞得我又笑又喊#好幸福啊！」網友都留言大嗌羨慕，仲好好奇楊爸爸到底係點搵到佢哋拍片添！

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