疑長期被虐打 TRCNG成員向事務所提出解約

2017年出道的韓國男團TRCNG的19歲成員祐茱與泰宣最近向所屬的TS事務所提出解約，二人於本月4日透過代表律師向TS發出法律文件，並於12日向首爾地方警察廳提交訴訟。

代表律師指TS已經失去管理能力，而公司職員更涉嫌經常虐打成員致他們受傷：「TS因為沒有履行支付薪酬的責任，公司旗下大部分藝人都以違反勞動法而正進行法律程序，因為亦沒有物質上的資源，組合的專輯一直推遲發行，TS和TRCNG簽了9年的合約，現在的狀況已經是違約，而TS的負責人A某和理事B某更是慣性地虐打及毆打成員。」

而不單是TRCNG，男團B.A.P、女團Secret出身的全孝盛與宋枝恩、饒舌歌手Sleepy、女團SONAMOO成員受玟與娜玹均曾與TS爆合約糾紛。

不過TS方面就稱祐茱與泰宣的指控並非事實：「兩個成員即使有行程，都擅自缺席，其餘8個成員依家正喺日本出席活動，兩個人所指嘅冇支援佢哋嘅生活都係謊言。」TS又指祐茱與泰宣的行為為組合其他隊友帶來負面影響，亦對TS的名譽造成損害，會對二人採取汰律行動。