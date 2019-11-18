謝雪心生日獲長者送親製壽桃：真係好感動

藝人謝雪心今日以「膳心大使」身份出席活動，推介流心軟餐食譜，她表示之前曾試煮、試食過，了解吞噬困難的長者如何進食得舒服：「試整過好多次，點樣整到雞、魚、豬肉好似布甸咁滑。（難整？）掌握到個技巧就唔難，民以食為天，食到好味嘅嘢食可以開心成晚，如果食唔到嘢就會失去興趣，對健康都唔好，希望呢個食譜畀佢哋吸收所需營養，佢哋都好鍾意食。」

健康最重要

謝雪心又開心指收到由80、90歲的長者親手整的一打壽桃賀壽：「由廚師協助之下整，真係好感動！呢啲係相向、循環，你錫我、我錫你，身教嚟。」講到本月1日的生日，她笑言收到8個生日蛋糕，講到生日願望，她謂：「身體健康、家庭幸福，健康好重要，如果屋企有成員有病係一件好頻撲、奔波嘅事。」續指與師父白雪仙互動密切：「年年初一都會去拜年、佢生日會斟茶畀佢、母親節又會一齊過，好窩心！十幾歲入行初期就識講希望雙親健在、師父健在，後期覺得好無常，一家人幸福最緊要。」

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