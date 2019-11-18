交流收藏心得！吳岱融讚沈慧林公司似博物館

「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）日前邀請藝人吳岱融到其公司參觀，欣賞古董音樂盒、木雕等收藏。吳岱融向來對古董音樂盒有濃厚興趣，故William父親沈墨寧如數家珍逐一講解，令吳岱融聽得非常投入，更拍照留念。吳岱融說：「William嘅公司十足博物館一樣，唔單只有巨型投幣式音樂盒，又有可存放雪茄同酒杯嘅音樂盒，同埋法國製象牙麻雀，真係令我大開眼界。」又指William可以考慮投資開拍一部電視劇或微電影：「以製作陀飛輪、音樂盒等工藝為背景，加入愛情、親情等元素，以優美、專業嘅手法拍一部作品，必定有好多觀眾感興趣。」

另外，William表示其母親早前每日都追睇吳岱融有份演出嘅無綫劇集《牛下女高音》，大讚他聲色藝俱全，又指知道對方積極籌備在下月中旬開個唱，故打算全力支持他。William表示：「我哋打算喺演唱會加入抽獎環節，即場由岱融哥抽出觀眾送陀飛輪，相信一定令現場氣氛升溫。」

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